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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE ECZANEDEKİ DEPREM PANİĞİ KAMERADA
Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL Silivri'de depreme eczanede yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı. İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de...
GÜNDEM 26.09.2019, 18:37
Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL
Silivri'de depreme eczanede yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de depreme eczanede yakalananlar korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin deprem anında dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Görüntü Dökümü:
Farklı açılardan eczanedekilerin dışarıya kaçmaları
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açık
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