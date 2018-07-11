İSTANBUL SHAKİRA KONSER VERMEK ÜZERE KALDIĞI OTELDEN AYRILDI

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/İSTANBUL, ()

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser vermek üzere Tarabya'da konakladığı otelden ayrıldı. Otelden çocukları Sasha ve Milan ile çıkan ünlü şarkıcı, kendisini görmek için 5 gündür bekleyen fanı Nurcan Toptaş ile fotoğraf çektirdikten sonra "Merhaba Türkiye" diyerek Türk bayraklı tekne ile boğaza açıldı.

Görüntü dökümü:

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-Shakira'nın otelden çıkışı

-Shakira'nın fanıyla fotoğraf çekilmesi

-Teknenin boğaza açılması

-Genel ve detaylar



