İSTANBUL - SENAGALLİ YOLCUNUN ŞİKAYETÇİ OLDUĞU TAKSİCİYE MESLEKTAŞLARINDAN DAYAK

- Gözaltına alınan taksici meslekten ihraç edildi.

Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL

İstanbul'da aracına binen Senagalli yolcuya söylediği sözler nedeniyle tepki çeken taksiciyi meslektaşlarının dövdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan taksici meslekten de ihraç edildi.

Atatürk Havalimanı'nda aracına binen Senegalli O.A.L.'ye “Sen terörist misin, cami bombalamaya mı geldin" diyerek fazla para istediği

ortaya çıkan taksici O.K. gözaltına alındı. "Gasp" suçuyla hakkında işyem yapılan O.K.'nın olayın ortaya çıkmasının ardından taksiciler tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Taksiciler Esnaf Odası tarafından belgesi süresiz askıya alınan O.K. bağlı olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'nden de ihraç edildi. Aracı da bağlanan O.K.'nin sorgusu Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sürüyor.



Görüntü Dökümü:

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-Taksinin sağlık kontrolüne çıkarılması

-Dayak yiyen sürücünün yüzündeki izler