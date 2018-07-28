 İSTANBUL - SANCAKTEPE'DE TOPRAK KAYMASININ YAŞANDIĞI BİNADA SON DURUM

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Sancaktepe'de dün akşam saatlerinde 3 katlı bir binanın bitişiğinde toprak kayması nedeniyle bina boşaltılmıştı. Belediye ekipleri, kaymanın olduğu yere toprak ve çakıl doldurup üzerini naylonla kapattı. Bina sakinleri evlerine girmezken bekleyişleri devam ediyor. Sokak araç ve yaya trafiğine demir bariyerlerle kapatılmış durumda.



Görüntü Dökümü:

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-Binadan görüntü

-Toprak kaymasının olduğu alan

-Ekiplerin toprakla örtmesi

-Üzerine naylon kapatması

-Dışarıda bekleyen bina sakinlerinin görüntüsü

-Bina sakinleri ile röp.





