 İSTANBUL - SANATÇILARDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAVALİMANINDA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ  (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS/ İSTANBUL, () ARALARINDA Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde doğum günü sürprizi yapıyor. Sanatçılar, Cumhurbaşkanı Erdoğan için doğum günü pastası kesecek.

Giresun'a hareketinde önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen sanatçılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Devlet Konukevi'ne geldi. Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Osman Sınav'ın Konukevine girişi

-İbrahim Kalın'ın Konukevine girişi

-Yapımcı Şükrü Avşar'ın girişi

-Murat Dalkılıç'ın girişi

-Diğer gelenlerin girişleri

-Pastanın gelişi

-3 katlı pastanın konukevine taşınması

-Erdoğan'ın resimlerinin olduğu pastadan görüntüler

-Genel ve detaylar