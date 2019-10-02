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İSTANBUL SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASINDA YANGIN (1)
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL Üsküdar’da bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi....
GÜNDEM 02.10.2019, 16:29
Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL
Üsküdar’da bulunan İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektörlük binasında restorasyon çalışmaları sırasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü Dökümü
-itfaiye ekiplerinin çalışması
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açık
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