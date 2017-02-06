İSTANBUL POLİSİNDEN TERÖR OPERASYONU...

Haber - Kamera Ozan URAL İSTANBUL
İstanbul polisi, PKK terör örgütü üyelerine yönelik Maltepe, Tuzla, Sancaktepe'de bulunan 10 ayrı adrese operasyon düzenliyor. Saat 01.00'de Üsküdar'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden çok sayıda zırhlı araçla hareket eden ekipler, daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenliyor. Özel harekat polisleri eşliğinde girilen evlerdeki aramalar sürüyor.
Görüntü dökümü
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-Operasyona giden zırhlı araçlar
-Polislerin adreslere girmesi
-Sokakta önlem alınması
-Genel ve detaylar