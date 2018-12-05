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İSTANBUL POLİSİNDEN "HUZURLU PARK VE OKUL ÖNLERİ" DENETLEMESİ

  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() İstanbul'da polis ekipleri "Huzurlu Park ve Okul Önleri" adı verilen denetlemeler gerçekleştirdi.  İstanbul'un çeşitli ilçelerinde okul önü ve parklarda polis uygulaması yapıldı. Şişli Kuştepe'de...

İSTANBUL POLİSİNDEN "HUZURLU PARK VE OKUL ÖNLERİ" DENETLEMESİ

 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()
İstanbul'da polis ekipleri "Huzurlu Park ve Okul Önleri" adı verilen denetlemeler gerçekleştirdi. 
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde okul önü ve parklarda polis uygulaması yapıldı. Şişli Kuştepe'de bir okulun önünde yapılan uygulamaya Şişli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipler, mobil okul timi, mobil park timi, narkotik ekipleri, çocuk polisi ve trafik ekipleri katıldı. Yoldan geçen şüpheli araçlar durdurularak didik didik arandı. Üst araması yapılan kişilere Genel Bilgi Taraması (GBT)   yapıldı. Okul önü ve parklarda yapılan denetlemelerin öğrencilerin güvenliği ve uyuşturucu satıcılarının yakalaması için sıklıkla devam edeceği öğrenildi.

Görüntü dökümü:
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-Şişli Kuştepe Abdurrahman Köksaloğlu Ortaokulu önü
-Polis uygulaması
-Araçların durdurulması
-Araçların aranması
-Kişilerin üstünün aranması
-Genel ve detay görüntüler
 

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