İSTANBUL -  PENDİK'TE OTOMOBİL DURAĞA DALDI: 4 YARALI

- KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

- Kazaya neden olan araç durmayarak kaçtı

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL - Pendik'te lüks otomobilin kaza sonrası savrularak durakta bekleyenlere çarpmasıyla 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kaza, saat 13.30 sıralarında Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası alınamayan hafif ticari aracın çarptığı lüks otomobil, savrularak durakta bekleyenlerin arasına daldı. Kazada otobüs bekleyen 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olan aracın sürücüsü, durmayarak kaçtı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunu

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hafif ticari aracın, aynı yönde seyir halinde lüks otomobile çarpması

-Lüks otomobilin savrularak durağa dalması

AKTÜEL-

-Görgü tanığı röp.

-Olay yerinden detaylar

