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İSTANBUL - PENCERE KORKULUKLARINA BAŞI SIKIŞAN KÜÇÜK ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

  İstanbul - FATİH'te başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde binanın birinci katındaki dairelerinin penceresinde oyun oynayan küçük çocuğun başı demir korkuluklara sıkıştı....

GÜNDEM 12.10.2019, 12:05
İSTANBUL - PENCERE KORKULUKLARINA BAŞI SIKIŞAN KÜÇÜK ÇOCUĞU İTFAİYE KURTARDI

 

İstanbul - FATİH'te başı pencere korkuluklarına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde binanın birinci katındaki dairelerinin penceresinde oyun oynayan küçük çocuğun başı demir korkuluklara sıkıştı. Aile, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 2 yaşlarındaki küçük kız çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı. Küçük kızın başı itfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı korkulukların arasından çıkarıldı. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiyenin olay yerine gidişi
-Çocuğun görüntüsü
-Kurtarma çalışması
-Küçük çocuğun kurtarılması


 

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