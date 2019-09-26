İSTANBUL - PARKLARDA BEKLEYENLER HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Ersan SAN - İstanbul - İSTANBUL'da deprem nedeniyle çok sayıda kişi geceyi parklarda geçirecek. Güngören'de parkta bekleyenler havadan görüntülendi. Parkta bekleyen çok sayıda kişi geceyi burada geçireceğini kaydetti.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle parkta bekleyenler

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