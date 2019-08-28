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İSTANBUL -(ÖZEL)SULTANGAZİ'DE İNTİHAR GİRİŞİMİNİ GÖRÜNTÜLEME YARIŞI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin A., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Geçen yıl da inşaat halindeki bir binanın çatı katına...

GÜNDEM 28.08.2019, 08:05
İSTANBUL -(ÖZEL)SULTANGAZİ'DE İNTİHAR GİRİŞİMİNİ GÖRÜNTÜLEME YARIŞI

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
Sultangazi'de 5 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunan Yasin A., 1 saatlik uğraşın ardından ikna edilerek indirildi. Geçen yıl da inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Yasin A.'nın girişimini çok sayıda kişinin cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü.
Olay, Sultangazi, Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. Yasin A. (22), Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katına çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, Yasin A.'nın atlama ya da düşme ihtimalini göz önünde bulundurarak zemine şişme branda açtı. Eski Edirne Asfaltı Caddesi ise, Gaziosmanpaşa istikametinde araç trafiğine kapatıldı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi boyunca yüzlerce kişi olayı film izler gibi seyretti. Kimi vatandaşlar, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı, kimileri ise sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. Polisin uğraşları sonuç vermeyince devreye Yasin A.'nın bir arkadaşı girdi. Arkadaşı, Yasin A.'yı bir süre boyunca polisle birlikte ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren intihar girişimi, gencin ikna edilmesiyle son buldu. Bulunduğu yerden inen Yasin A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GEÇEN YIL DA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞ
Öte yandan, Yasin A.'nın geçen yıl da 50. Yıl Mahallesi'nde inşaat halindeki bir binanın çatı katına çıkarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Yasin A.'nın arkadaşı, "Psikolojik bir sorunu yok. Bu iki oldu zaten. Daha önce de çıkmıştı. 8 senelik arkadaşım. Bugün de çıktı" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-İntihar eden gençten detaylar
-Sağlık, polis ve itfaiye ekiplerinden detaylar
-Telefonlarıyla görüntü çeken vatandaşlardan detaylar
-Gencin kurtarılışı
-Genel ve detaylar

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