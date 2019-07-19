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İSTANBUL - (ÖZEL) SELDE YARALANAN BUZAĞIYI SIRTINDA TAŞIDI 

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,  Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ahırı zarar gören bir kişi, bacağı yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alarak güveli bir yere taşıdı. Düzce'de sel felaketinin etkili olduğu...

İSTANBUL - (ÖZEL) SELDE YARALANAN BUZAĞIYI SIRTINDA TAŞIDI 

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL, 
Sel felaketinin yaşandığı Düzce'de ahırı zarar gören bir kişi, bacağı yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alarak güveli bir yere taşıdı.
Düzce'de sel felaketinin etkili olduğu bölgelerde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Selden en çok etkilenen yerlerin başında gelen Akçakoca'ya bağlı Uğurlu Köyü'nde, çekilen bir fotoğraf, selden insanlar kadar hayvanların da zarar gördüğünü ortaya koydu. Selden ahırı zarar gören bir köylü, bacağından yaralandığı için yürüyemeyen buzağıyı sırtına alıp taşıdı. O anların tanığı olan Hasançavuş köyü sakinlerinden Murat Erdem, çektiği fotoğrafın hikayesini anlattı. 
Erdem, "Biz de selden etkilendik ama çok büyük bir zararımız yok. Bugün, babamla birlikte felaketin daha çok etkili olduğu yerlerde akrabalarımızı ziyarete gidiyorduk. Kendi aracımızla Uğurlu Köyü'nden geçerken yol kenarında  sırtında buzağ ıtaşıyan birini gördük. Çok şaşırdık. Tabii hayvanını bu denli seven birini görünce de duygulandık. Muhtemelen ahırı zarar gördü. Buzağı da bundan etkilendi. Yürüyemeyecek kadar kötü olduğu buzağıyı sırtında taşımak zorunda kaldığını tahmin ediyorum. Aracın içinden genç arkadaşa selam verdim. Ama bizim de yetişmemiz gereken bir yer olduğu için duramadık"
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