İSTANBUL - (ÖZEL) - SANCAKTEPE'DE POMPALI TÜFEKLE VURDUĞU EŞİNİ HASTANE ÖNÜNE BIRAKTI

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-İSTANBUL

Sancaktepe'de boşanma aşamasındaki eşini aracın içinde pompalı tüfekle vuran kişi, yaralı kadını özel bir hastanenin önüne bıraktı. Bir çocuk annesi genç kadın, hastane önünde hayatını kaybetti.

Eyüpsultan Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan 6 yıllık evli Arzu Sabancaoğlu (25) eşi Deniz Sabancaoğlu (34) bir araya geldi. Eşinin aracına binen genç kadın, ayrılmak istediğini söyleyince çift arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada Deniz Sabancaoğlu otomobilde bulunan pompalı tüfekle eşi Arzu Sabancaoğlu'nu karnından vurarak ağır yaraladı.

HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTI

Eşini vuran kişi otomobiliyle, yaralı kadını Kadıköy'de bulunan özel bir hastane önüne bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Hastane çalışanları ve çevredeki vatandaşlar kanlar içinde yerde yatan yaralıyı görüp genç kadının yanına koştu. Sağlık ekipleri bir çocuk annesi kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri hastane önünü güvenlik şeridiyle çevirerek inceleme yaptı. Kadıköy Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye alarak kaçan aracın plakasını tespit etti. Eşini öldüren Deniz Sabancaoğlu polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Deniz Sabancaoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan genç kadının cenazesi ise yakınları tarafından teslim alındı. Genç kadın, Yeni Çamlıca Merkez Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu mezarlığında defnedildi

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-Aracın gelişi

-Kadını bırakması

-Kaçması

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-Hastane önünden görüntü

-Görgü tanığı ile röp.

-Adli Tıp görüntü

-Olay yerinden görüntü

-Zanlının adliyeye gitmesi

-Cenazeden görüntü

-Fotoğraflar





