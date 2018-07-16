İSTANBUL- (ÖZEL) - OKTAR BABUNA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

- Operasyonda gözaltına alınan kadınlar da sağlık kontrolünden geçirildi



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin, Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlediği operasyon kapsamında Oktar Babuna'nın da arasında bulunduğu 45 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü nezarethanesinde bulunan şüpheliler, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet binasına getirildi. Aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6'sı erkek, 10 kadın şüpheli sağlık kontrollerinden geçirildi. Polis ekiplerinin Babuna ve diğer erkeklerin başını eğerek emniyete götürdüğü görüldü. Aynı hastanede aralıklarla gün içinde toplam 45 şüphelinin sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar emniyete getirildi.



Görüntü Dökümü

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-Oktar Babuna'dan görüntü (Mavi kot, Beyaz pantolonlu )

-Şüphelilerin polis ekipleriyle emniyete götürülmesi