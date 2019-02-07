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İSTANBUL - (ÖZEL) - JANDARMA KOMANDO ARAMA KURTARMA TABURU ÇALIŞMALARA KATILDI

  Haber-Kamera:  Ramazan EĞRİ -  Gamze ŞİMŞEK- İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor. Ankara'dan dün saat 23.30 sıralarında enkaz...

İSTANBUL - (ÖZEL) - JANDARMA KOMANDO ARAMA KURTARMA TABURU ÇALIŞMALARA KATILDI

 

Haber-Kamera:  Ramazan EĞRİ -  Gamze ŞİMŞEK- İstanbul

Kartal'da çöken 8 katlı binanın enkazında Jandarma Komando Arama Kurtarma (JAK) Tabur Komutanlığı ekipleri de görev yapıyor.

Ankara'dan dün saat 23.30 sıralarında enkaz alanına ulaşan JAK ekibinin 36 personel, 3 canlı tespit köpeği ve 1 kadavra köpeği ile birlikte çalışmalarını sürdürüyor. JAK ekibinin çalışmaları görüntülendi. Görüntülerde kuyu tekniği ile enkazda alan açan ekipler, enkaz altında kalanlara ulaşmaya çalışıyor

 

Görüntü Dökümü :

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-JAK ekibinin çalışmalarından görüntü

 

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