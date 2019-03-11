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İSTANBUL- (ÖZEL)- İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ 'TELEFONLA OYNUYORDU' İDDİASI:  1'İ AĞIR 5 YARALI 

- Üsküdar'da İETT otobüsü sürücüsünün neden olduğu öne sürülen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. - Kaza sonrası cadde savaş alanına döndü. - Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlayarak...

İSTANBUL- (ÖZEL)- İETT OTOBÜSÜ SÜRÜCÜSÜ 'TELEFONLA OYNUYORDU' İDDİASI:  1'İ AĞIR 5 YARALI 

- Üsküdar'da İETT otobüsü sürücüsünün neden olduğu öne sürülen kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
- Kaza sonrası cadde savaş alanına döndü.
- Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlayarak "Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul  
Üsküdar sahilinde ters yöne girdiği öne sürülen İETT otobüsünün neden olduğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 13.30 sıralarında Üsküdar sahili Paşalimanı Caddesi'nde meydana geldi. Üsküdar istikametine giden İETT otobüsü, Beykoz yönüne giden taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, yakıt alan başka bir araca çarptı. Otobüs ise taksinin arkasından gelen başka bir araca çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada taksi şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu taksi şoförü sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı. Biri İETT otobüsü olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu yaşandı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlarken, “Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi. İETT aracı şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmalarını film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar 
-Ambulans ekiplerinin çalışması 
-Yaralının sedyeyle ambulansa kaldırılması 
-Kazayı gören kişi ile röp 
-Kurtarma Çalışmalarını izleyen vatandaşlar 
-Vatandaş İle röp 
-Olay yerindeki polis ekipleri
-Yaya olarak giden yaralı
-Ambulansın olay yerinden ayrılması 
-Genel ve detay 

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