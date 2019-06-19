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 İSTANBUL - (ÖZEL) FECİ KAZA KAMERADA... MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

  Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL--  BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı. Kaza geçtiğimiz günlerde Barbaros Bulvarı'nde meydana geldi. Beşiktaş istikametine hızla...

 İSTANBUL - (ÖZEL) FECİ KAZA KAMERADA... MOTOSİKLETLE ÇARPIŞAN BİSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

 

Murat KORKMAZ - Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL--  BEŞİKTAŞ'ta hatalı dönüş yapan motosiklete hızla gelen bisikletlinin çarpması kameraya yansıdı.
Kaza geçtiğimiz günlerde Barbaros Bulvarı'nde meydana geldi. Beşiktaş istikametine hızla ilerleyen bir bisiklet sürücüsü, hatalı şekilde yolun karşısına geçmeye çalışan motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havada takla atan bisikletli metrelerce sürüklendikten sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan bisiklet sürücüsü  ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü
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-Barbaros bulvarı üzerindeki trafikten görüntü
-Motosiklet sürücüsünün yolun karşısına geçmeye çalışması
-Bisikletlinin motora çarpma anı
-Havada takla atması
-Yerde sürüklenmesi
-Genel ve detay görüntüler
 

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