İSTANBUL- (ÖZEL) - EDİRNE'YE GİDEN TAKSİYE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, ()
Silivri'de jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda Edirne'ye giden taksinin içinde 5 kaçak göçmen yakaladı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, D-100 Karayolu Semizkumlar mevkiinde Edirne İstikametinde ilerleyen taksiyi durdurdu. Taksinin içinden 5 kaçak göçmen çıktı. Araç sürücüsü gözaltına alınırken Pakistan uyruklu 5 kişi işlem yapılmak üzere Silivri İlçe Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olayla ilgili savcılık işlemleri devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Jandarma ekipleri
-Kaçak göçmenlerin görüntüsü
-Taksinin görüntüsü
-Kaçak göçmenlerin jandarma aracına bindirilmesi
-Götürülmeleri
-Genel ve detaylarkullanılan ticari taksi