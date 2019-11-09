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 İSTANBUL - (ÖZEL)  DUMAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKINCA...

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, () Sultangazi'de yoğun duman çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat dumanın kaynağını aradı. Ekipler, dumanın mobilya ve kereste üretimi yapan bir işyerinde yakılan sobadan çıktığını...

GÜNDEM 09.11.2019, 14:31
 İSTANBUL - (ÖZEL)  DUMAN GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKINCA...

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, ()
Sultangazi'de yoğun duman çıktığı ihbarı alan itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saat dumanın kaynağını aradı. Ekipler, dumanın mobilya ve kereste üretimi yapan bir işyerinde yakılan sobadan çıktığını tespit etti. İş yeri çalışanları yaşananları anlatan bina sakinlerinin şaka yaptığını düşünerek kendilerini gülmekten alamadılar.
Olay, dün akşam saat 18.00 sıralarında Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.  91 sokak'ta bulunan 5 katlı binanın çatı katında yoğun duman ihbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Azerbaycan uyruklu bir kişinin kaldığı çatı katında kimsenin bulunmaması itfaiye ekiplerini uğraştırdı. İtfaiye ekipleri, plastik kartla çatı katının kapısını açarak içeri girdi. Odaları ve balkonu kontrol eden ekipler, evde her hangi bir duman ve kıvılcım bulamadı. Yaklaşık yarım saat apartmanda dumanın kaynağını arayan ekipler, yan apartmanın giriş katında bulunan mobilya ve kereste üretimi yapan bir işyerinde yakılan sobadan dolayı duman çıktığını belirledi.
Çalışmalarını tamamlayan ekipler olay yerinden ayrılırken, bina sakinleri mobilya ve kereste üretimi yapan bir işyerine gitti. Yanan sobanın etrafında oturan iş yeri sahibi ve çalışanlarının yaşananlardan habersiz oldukları görüldü. Bina sakinlerinden Fatih Yılmaz'ın bilgilendirmesi üzerine iş yeri sahibi ve çalışanları şaka yapıldığını düşünerek, kendilerini gülmekten alamadılar.

“BU HAVADA SOBAYI YAKMIŞLAR"
Bina sakini Fatih Yılmaz, “Evin üstünden duman çıktığını gördük. Normalde bütün binalar doğalgazlı, kimsenin soba yakacağı aklıma gelmedi. İtfaiyeyi de çağırdık. Onlarda kusura bakmasınlar gereksiz yere zamanlarını aldık. Mecburen çağırmak zorundaydık. Çıkıp baktığımızda duman yok, yan komşu soba yakmış. Yakın mahallelerde de gecekondularda yaşayan vatandaşlarımız var. Yaktıkları parçaları onlara götürmek yerine burada haybeye yakıp mahalleyi de dumana boğdular. Bizde o yüzden itfaiyeyi çağırdık. Asılsız bir haber çıktı. Normalde havada kar yok, yağmur yok. Hiçbir şey yok. Hava sıcak zaten. Sobayı yakmış Soğuk olsa tamam diyeceğim. Ama bu havada sobayı yakmış. O bile bizim bir acayibimize gitti" dedi.

Görüntü Dökümü:
--------
-İtfaiyenin gelmesi
-Kapıyı kırması
-İçeri girmesi
-Araştırma yapması
-Marangoz atöylesindeki soba
-Röportajlar
 

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