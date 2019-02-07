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 İSTANBUL - (ÖZEL) - CAM TAKMAYA GELDİ, ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALDI

Haber Kamera- Ramazan EĞRİ/ Cemil ÖZDEMİR/ Gamze ŞİMŞEK-  İstanbul Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi. Kartal'da camcı Volkan Balta (35) dün çöken...

 İSTANBUL - (ÖZEL) - CAM TAKMAYA GELDİ, ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALDI

Haber Kamera- Ramazan EĞRİ/ Cemil ÖZDEMİR/ Gamze ŞİMŞEK-  İstanbul
Kartal'da çöken 8 katlı binanın altında kalanlardan birinin de giriş kata cam takmaya gelen camcı olduğu öğrenildi.
Kartal'da camcı Volkan Balta (35) dün çöken binanın giriş katındaki işyerine cam takmaya gitmişti. Volkan Balta ve çırağı işlerini bitirdi. Balta ellerini yıkamak için işyerinde kaldı, çırağı ise sokağa çıktı. Tam bu anda çökme meydana geldi. Çırağı kaçmayı başarırken Balta çöken binanın altında kaldı. Camcı Volkan Balta'nın yakınları iyi haber almak enkaz alanında bekliyor. Balta'nın esnaf arkadaşı Mecit Karapınar, "Dün saat galiba 15.30 gibi o binanın camlarını değiştirmek için gitmiş. İşini bitirdikten sonra çırağa 'sen git ben geliyorum' demiş. Ellerini yıkayacağını söylemiş, daha sonra bina çökmüş. İnşallah iyi bir haber bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Cam dükkanından görüntü 
-Esnaf Mecit Karapınar ile röp
-Cam ustası Volkan baltanın fotoğrafları
-Genel ve detay 

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