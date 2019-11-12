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İSTANBUL- (ÖZEL) BAKICI ŞİDDETİNDEN TEDİRGİN OLAN AİLELERE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Çalışan ebeveynler için çocuklarını emanet edecekleri bakıcılar büyük önem taşıyor. Yakın zamana kadar büyükanne ya da komşulara emanet edilen çocuklar, daha iyi eğitim alabilmeleri için uzman bakıcılara teslim edilmeye başlandı....

GÜNDEM 12.11.2019, 12:16
İSTANBUL- (ÖZEL) BAKICI ŞİDDETİNDEN TEDİRGİN OLAN AİLELERE ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Çalışan ebeveynler için çocuklarını emanet edecekleri bakıcılar büyük önem taşıyor. Yakın zamana kadar büyükanne ya da komşulara emanet edilen çocuklar, daha iyi eğitim alabilmeleri için uzman bakıcılara teslim edilmeye başlandı. Ancak, özellikle sosyal medyada sıkça rastlanılan bakıcı şiddeti şikayetleri, aileleri bu konuda tedirgin etmeye başladı.

Olumsuz örnekler, bakıcılarla ilgili emniyet tarafından GBT (Güvenlik Bilgi Taraması) yapılması önerisini gündeme getirdi. Henüz bebek denilecek yaşta çocuklarına iyi bir eğitim vermeyi amaçlayan ebeveynler, bu konuda maddi ve manevi her türlü fedakarlığı gösteriyor. Yaşanan olumsuz örnekler, aileleri tedirgin ediyor. Aileler, bir bakıcı bulduklarında, teknolojinin yardımıyla bakıcılar ile çocukları arasındaki ilişkiyi kesintisiz takip etmeye çalışıyor.

Oysa çocuk bakımı ve gelişimi konusunda Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İŞKUR Genel Müdürlüğü’ne bağlı, sektörde uzun yıllar faaliyet gösteren ve dernekleşmiş çok sayıda firma bulunuyor. O firmalardan birinde yönetici olan Mehmet Kutlu, bakıcı bulmak isteyen ailelerin Özel İstihdam Büroları Derneği üyesi, İŞKUR’a bağlı firmalarla çalışması gerektiği önerisinde bulundu. Özellikle yabancı bakıcılar için hem ülkelerinden hem de Türkiye’den aldıkları sabıka kaydıyla, ilgili güvenlik soruşturmasının yapıldığını, devletin oturma izin verdiği kişilerle çalıştıklarını ifade eden Kutlu, Aileler Özel İstihdam Büroları Derneği’ne üye olan firmalarla çalışmaya özen göstermeliler. Çünkü sektöre hakim, uzun yıllardır bu sektörde olan firmalarla oluşturduğumuz Kurulumuz, personellerini seçerek ön elemelerden geçirerek ailelerle mülakatlara alıp işe yerleştirmeler yaparlar dedi.

DOĞUMDAN MEZUNİYETE, STRES YÖNETİMİNE KADAR İNCELEME

Personel seçiminin nasıl yapıldığı konusunda bilgi veren Kutlu, şöyle konuştu

İş arayan personellerin kendi CV’leri olsa bile biz, adayları ofisimize davet ederek, kendi oluşturduğumuz, tasarladığımız soruları yönelterek aday havuzumuza kaydediyoruz. Bu soruların içinde yanıltıcı sorular da var. Doğumundan mezuniyetine, aile bireylerine, işle alakalı tecrübe ve olumlu olumsuz durumlarla ilgili değerlendirme, stres yönetimine kadar birçok konuda sorular yöneltiyoruz. Ayrıca adayın psikolojik durumuna ilişkin de tüyolar almaya da çalışıyoruz. Buna göre sisteme kaydedip, ailelerle görüşmelere alıp işe yerleştiriyoruz.

DEVLETİN OTURMA İZNİ VERDİĞİ YABANCI BAKICILARI KABUL EDİYORUZ

Yabancı bakıcıların İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi’nin oturma izni verdiği kişilerden seçildiğini belirten Kutlu, Bizim gibi firmalar sadece oturma izni olan adaylarla çalışıyor. Bu adaylar oturma izni alabilmek için memleketlerinden ve Türkiye’den sabıka kaydı, ikametgah, yıllık hayat sigortası, sağlık raporu gibi bir çok belge hazırlayarak Göç İdaresine teslim eder. Göç İdaresi hiçbir pürüz görmezse oturma izni verir. Yani çalıştığımız adaylar Türkiye Cumhuriyeti devletinin oturum izni verilmesinde sakınca görmediği kişiler. Yerel bakıcılardan ise sabıka kaydı, sağlık raporu, ikametgah gibi bir çok belge talep ederek, ona göre işe yerleştirme yapıyoruz dedi.

AİLE ONAY VERMEDEN BAKICI ADRESİ ÖĞRENEMEZ

Bakıcı ve ailenin firmanın ofisinde buluşturulduğunu söyleyen Kutlu, çalışma kararı alınıncaya kadar ev adresinin dahi paylaşılmadığını belirtti. Kutlu, Aileler bize ulaştıklarında onlara bir dosya oluşturuyoruz. Aradıkları personeldeki nitelikler ve tecrübe kriterlerini alıyoruz. Aynı zamanda ailelerin de yaşantıları, evdeki bireyler, ev ile ilgili bilgileri alıp bir dosya oluşturup çalışma yapıyoruz. Ailenin aradığı niteliklere sahip 3 veya 4 seçenek hazırladığımızda ofiste bir toplantı yapıyoruz. Özellikle ofiste olmasının nedeni işe yerleştirme yapmayacakları personellerin evlerini görmesini etik bulmuyoruz. Sadece ailenin uygun gördüğü personel evin yerini bilsin, evi görsün istiyoruz. İşe başlattıktan sonra 3 gün veya 3 yıl sonra fark etmez ailemizle de çalışanla da irtibatı kesmiyoruz. Yaşanabilecek uyumsuzluklarda devreye girip orta yolu bulmaya çalışıyoruz diye konuştu.

BAKICILAR İÇİN PSİKOLOJİK KURS SİSTEMİ HAZIRLIĞI

Bakıcılar için psikolojik ve acil durumlar için eğitim verme planları olduğunu belirten Kutlu, Kurs sistemi oluşturmaya çalışıyoruz, bu konuda görüştüğümüz psikologlar var. Bir hafta veya 10 günlük kurs planlıyoruz. İş arayanları burada psikolojik ve acil durumlarda eğitimler verip 10 günlük kurs sertifikası vermeyi planlıyoruz dedi.

TEK BİR HATA BAKICILIK HAYATINI BİTİRİR

Adayları birçok testten geçirdikleri halde, her birinin tek hata yapma şansı olduğunu belirten Kutlu, şöyle konuştu

Tek bir hata yapan personel ya da işveren bir daha bizimle çalışamaz. Biz o kişinin bilgilerini anında tüm firmalara iletiriz, bir daha kimse o adayla çalışamaz. İşte bu kişiler iş bulabilmek için ya tanıdık vasıtasıyla, ya illegal, merdiven altı diye tabir ettiğimiz kişilerle ya da sektöre yeni girmiş piyasaya hakim olmayan firmalarla çalışmak zorunda kalır. Biz bu kişilere bir daha iş vermeyiz.

Görüntü dökümü 
-Özel İstihdam Bürosu Yöneticisi Mehmet Kutlu ile röportaj
-Ofise görüşmeye gelen bakıcılardan detaylar
-Genel ve detay görüntüler


 

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