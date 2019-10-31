banner314

banner325

Son Dakika

 İSTANBUL - (ÖZEL) - AVCILAR'DA RİSKLİ BİNADA "KAPILI" ÖNLEM

- Göreni şaşkına çeviren kapılı önlem havadan da görüntülendi. İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, () GÖLCÜK Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen...

GÜNDEM 30.10.2019, 14:19
 İSTANBUL - (ÖZEL) - AVCILAR'DA RİSKLİ BİNADA "KAPILI" ÖNLEM

- Göreni şaşkına çeviren kapılı önlem havadan da görüntülendi.

İhsan DÖRTKARDEŞ-Alper KORKMAZ-Serdal ALTINTEPE/İSTANBUL, () GÖLCÜK Depremi sırasında ağır hasarlı olduğu tespit edilen ve 20 yıl sonra tahliye edilerek mühürlenen Avcılar'daki binanın tüm kapıları,  önünden geçenlerin başına birşey düşmemesi için 'U' şeklinde binanın etrafına dizildi. Esnaflardan Ali Şahin, "Atık toplayan kişilerin çalışması sırasında sokağa taş parçaları dökülüyor, tehlike yaratıyordu. Zabıtadan birkaç arkadaşı çağırdık. Binayı yıktırıp yaptıracak firmaya baskı yaptırdık. İçerideki kapıları söktürdük,  buraya getirip, dizdirdik. İnsanların binadan uzakta durmasını, biraz daha ileriden yürümeyi sağlamalarına çalıştık."dedi.
Gümüşpala Mahallesi’nde, bodrum, zemin ile birlikte 7 katlı, 24 daireli Kübra Apartmanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremi’nden etkilendi.  24 Ağustos 1999'da Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından hazırlanan tespit raporunda binanın bodrum katındaki 12 kolonda patlamalar olduğu, hasarın 'fazla tehlikeli' durumda bulunduğu, yapının bodrum, zemin ile birlikte 7 kat oluştuğu, son iki katın projeye aykırı yapıldığı, ayrıca bazı kirişlerde eğilme ve kesme çatlaklar gözlemlendiği belirtildi. Ağır hasarlı olduğu için yıkılması gereken binanın sakinleri, Yıldız Teknik Üniversitesi'nden uzmanların hazırladığı güçlendirme çalışmasını tamamlarken, apartmanda oturmayı da sürdürerek dava açtı. 6 ay önce Avcılar Belediyesi binayı mühürlerken, bina sakinleri mühürü açarak oturmayı sürdürdü. AFAD’ın 2 ay önce 20 yıl önce ‘Ağır hasarlı’ olduğu gerekçesiyle yıkılması gereken binanın akıbetini sorması üzerine zabıta ve polis devreye girerek bina sakinlerine tebligat yapıldı ve burasının en kısa sürede tahliye edilmesi istendi. Bina sakinleri çaresiz evlerini terk etti. Avcılar Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Suat Ektiren, ağır hasarlı binaların teknik olarak güçlendirilemeyeceğini, 20 yıl sonra geç de olsa yıkım kararının uygulamaya konulduğunu söyledi.

BİNANIN ÇEVRESİNE ‘KAPILI BARİYER’
Binanın boşaltılmasından sonra atık malzeme toplayıcıları binaya sık sık girerek, işlerine yarayabilecek bütün malzemeleri söküp götürmeye başladı. Bu durum,  yoldan geçenler için tehlike oluştururken hemen karşıda iş yeri bulunan Ali Şahin, Avcılar Belediyesi zabıtasını çağırarak önlem alınmasını sağladı. Ali Şahin, önerisinin kabul edildiğini ve ‘Kapılı bariyer’ önleminin uygulandığını belirterek şöyle dedi:
"Atık toplayan kişilerin çalışması sırasında sokağa taş parçaları dökülüyor, tehlike yaratıyordu. Biz önlem alamadık. Zabıtadan birkaç arkadaşı çağırdık. Binayı yıktırıp yaptıracak firmaya baskı yaptırdık. İçerideki kapıları söktürdük,  buraya getirip, dizdirdik. Hiç olmazsa insanların binadan uzakta durmasını, onları korumaya, biraz daha ileriden yürümeyi sağlamalarına çalıştık. Bu önlemimiz faydalı oldu. Ama sokağı daralttığı için bunu eleştirenler oldu. Bu önlemin sağlıkları için alındığını düşünmüyorlar. Aslında bu kapıları tek tek renkli boyasak, sokağa farklı görüntü sağlayabilirdik. Kısmet böyleymiş. Avrupa’da insanlar bunları boyuyorlar ayrı havaya sokuyor, inşaatları unutturuyorlar. İnsanlar önünden geçerken fotoğraf çektiriyor. Aslında böyle bir sistem daha güzel olurdu. Türkiye’de kapısı penceresi olmayan insanlar vardır, gelsinler bu kapıları onlara vereceğim."
Çevredeki esnaf ve oturanlar ise, yaklaşık 40 kapının yan yana dizilerek anten kabloları veya iplerle bir birine bağlanarak, arkadan kalaslarla desteklendiği,  "Güvenlik yöntemine" karşı çıkarken, "Yazık günah, yolu kapattılar. Çok çirkin oldu. Böyle olmaz. Yukarıdan taş gelse bu önler mi?" dedi. Bazıları da insan canının çok önemli olduğunu yerinde önlem alındığını savundu. Yıkılacak binanın karşısındaki binada 3.5 yıldan bu yana oturan Duygu Aydın, "Kapıların dizilmesi ile alınan önlem görünüş ve park açısından da sıkıntılı. Aracımızı park edemiyoruz. Yoldan ancak tek araba geçebiliyor. Kapılar da sağlam değil, iplerle bağlanmış zaten" dedi.


Görüntü Dökümü:
--------
KAPILI ÖNLEMLERİN DRONE GÖRÜNTÜLERİ
Binanın mühürlendiği gün çekilen görüntüler
Belediye İmar Müdürünün açıklaması (Arşiv)
Binanın önündeki kapılı bariyerlerden koruma önlemi
Bu önlemi öneren esnaf ile röportaj
Binanın önündeki kapılara ilişkin röportajlar
Genel ve detay görüntüler

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5