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 İSTANBUL - (ÖZEL) ARNAVUTKÖY'DE POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ EDEREK BÖYLE İLERLEDİ

GÜNDEM 23.01.2020, 11:19
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 İSTANBUL - (ÖZEL) ARNAVUTKÖY'DE POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ EDEREK BÖYLE İLERLEDİ

- Arnavutköy'de eline aldığı pompalı tüfekle güpegündüz mahalleye korku salan bir kişi sağa sola rastgele ateş açtı. 
- Sokaktan geçen köpeğe, havaya ve bazı iş yerlerinin camlarına ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından yakalandı. 
- Pompalı saldırganın dehşet saçtığı o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN / İSTANBUL -
Olay Arnavutköy Anadolu Mahallesi Gaziemir Sokakta meydana geldi.  M.İ , elindeki pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açtı. Elindeki pompalı tüfekle yoldan geçen bir sokak köpeğine ateş açan saldırgan, daha sonra havaya birkaç el ateş açtı. Sokak boyunca defalarca havaya ateş açan saldırgan son olarak aynı sokak üzerindeki bir iş yerinin camlarına ve duvarlarına ateş açtı. Bazı bina ve iş yerlerine mermilerin isabet ettiği olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı. Etrafa rastgele ateş açan saldırgan ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından başka bir sokakta kıskıvrak yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalanarak emniyete götürülen saldırganın alkollü olduğu öğrenildi. 

MAHALLEDE KORKU DOLU ANLAR
Duydukları silah sesiyle birlikte korku dolu anlar yaşayan sokak sakinleri ev ve iş yerlerinden dışarı çıktıklarında elinde pompalı tüfekle yürüyen ve etrafa rastgele ateş açan birini gördüler. Silahlı saldırganın ateş açtığı sırada çalıştığı iş yerinden panikle dışarı çıkan Taliye Yücel, “Sesleri duyunca dışarı çıkıp baktık. Elinde silahla yürüyen ve rastgele ateş açan birini gördük. Küfürler savurarak çalıştığımız iş yerine doğru ateş açtı sonra. Yüzünü görmedim ama kazaklı ve kapüşonlu biriydi" dedi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin gözaltına alarak emniyete götürdükleri saldırgan M.İ.'nin pompalı tüfekle mahallede yaşattığı korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Pompalı saldırganın güvenlik kamerası görüntüsü
-Saldırganın köpeğe ateş açması
-Saldırganın etrafa rastgele ateş açması
-Olay yeri genel ve detay görüntü
-Görgü tanığı Taliye Yücel Röp.


 

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