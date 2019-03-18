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İSTANBUL - (ÖZEL) - 10 SANİYEDE 700 BİN LİRALIK HIRSIZLIK SANİYE SANİYE KAMERADA

Haber-Kamera:Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Pendik'te aracını park edip camiye giren kuyumcu kuryesini takip eden 4 kişi saniyeler içinde araçta bulunan para ve altın dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik...

İSTANBUL - (ÖZEL) - 10 SANİYEDE 700 BİN LİRALIK HIRSIZLIK SANİYE SANİYE KAMERADA

Haber-Kamera:Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul
Pendik'te aracını park edip camiye giren kuyumcu kuryesini takip eden 4 kişi saniyeler içinde araçta bulunan para ve altın dolu çantayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

10 SANİYEDE SOYDULAR
Olay geçtiğimiz Salı günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Yenibosna'daki bir kuyumcu atölyesinde çalışan kurye E. Duman(59), eşi ile birlikte namaz kılmak için camiye geldi. Aracın içinde kuyumculardan topladığı yaklaşık 700 bin liralık hurda altın vardı. Bu sebeple eşini araçta bırakıp aracı kilitleyerek camiye girdi. Bu sırada park halindeki araca yaklaşan 4 hırsızdan biri aracın sol arka camını kırdı. Hemen kırdıkları camdan girerek kapıları ve bagajı açan hırsızlar 10 saniyede  yaklaşık 700 bin lira değerinde para ve altın dolu çantayı aldıktan sonra araçlarıyla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, 4 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANI SANİYE SANİYE KAMERADA
Hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde park halindeki aracın yanına gelen hırsızlardan birinin aracın camını kırdığı, ardından diğer hırsızlarla birlikte bagajı ve kapıları açıp içeride bulunan çantayı saniyeler içinde alıp araçlarına binerek uzaklaştıkları görülüyor. Hırsızlığı fark eden kuyumcu kuryesinin eşi A. D.'nin  hırsızların peşinden gitmesi de kameraya yansıyor.


Görüntü Dökümü
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GÜVENLİK KAMERASI 
-Hırsızın ağzından bujiyi çıkartması
-Hırsızın camı kırması
-Diğer hırsızların araca yönelmesi
-Bir hırsızın bagajı açması
-Hırsızların bagajdan çantayı alması
-Hırsızların araçlarına koşması
-Kurye eşinin hırsızlara doğru gelmesi

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-Olayın yaşandığı cami
-Olayla İle ilgili röp
 

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