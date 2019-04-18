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İSTANBUL -  ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU

İstanbul () Orhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Usta sanatçı Orhan Gencebay'a dün göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede stent katılmıştı. Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial...

İSTANBUL -  ORHAN GENCEBAY'IN SAĞLIK DURUMU

İstanbul () Orhan Gencebay'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
Usta sanatçı Orhan Gencebay'a dün göğüs ağrısı şikayetiyle kaldırıldığı hastanede stent katılmıştı. Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili Şişli Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener yaptığı açıklamada, "Hastamızın rutin sağlık kontrolleri sonrasında anjiyo yapılmasına karar verdik. Prof. Dr. Servet Öztürk tarafından yapılan anjiyoda, hastamızın iki kalp damarında darlık belirlendi ve 3 stent ile bu bölgedeki sorun giderildi. Kendisinin sağlık durumu iyi ve servisteki odasında takibi yapılıyor. En kısa sürede de taburcu edilmesi planlanıyor" dedi.

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