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İSTANBUL - ÖLÜ BULUNAN ESKİ İNGİLİZ SUBAYININ EŞİ CİNAYET BÜRO AMİRLİĞİNDE AYRILDI (1)
KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber cinayet büro amirliğinden ayrıldı Gayretepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30...
GÜNDEM 13.11.2019, 16:21
KARAKÖY'deki ofisinin önünde ölü bulunan eski İngiliz istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşi Emma Hedvig Christina Winber cinayet büro amirliğinden ayrıldı
Gayretepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat burada kaldı. Emma Hedvig Chirstina Winber açıklama yapmadan şubeden ayrıldı
Gayretepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne saat 13.30 sıralarında bir kadın arkadaşı ile birlikte gelen Emma Hedvig Chirstina Winber yaklaşık 3 saat burada kaldı. Emma Hedvig Chirstina Winber açıklama yapmadan şubeden ayrıldı
Görüntü Dökümü:
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-Winber'in ayrılması
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