 İSTANBUL - OKÇULAR VAKFI'NDA RESTORE EDİLEN 11 MENZİL TAŞI SERGİLENİYOR

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Harun UYANIK - Cemal YURTTAŞ, İSTANBUL() OKÇULAR Vakfı, Okmeydanı'nda atıl durumda olan 11 menzil taşını restore ederek vakıf bahçesinde sergilemeye başladı.

Türk okçuluğunda uzun mesafe atışında rekor kıran okçunun anısına, okun düştüğü yere dikilen taşların bugüne kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, “Menzil taşlarının restore edilerek buraya getirilmesi, yerlerinin orijinal olduğu düşünülüyorsa da yerlerine tıpkı yapımlarının yerleştirilmesi büyük bir hizmetö ifadelerini kullandı.

Okçular Vakfı'nın Okmeydanı'nda bulunan yerleşkesinde yapılan programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, İstanbul İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı. Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız ile Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan Okçular Vakfı bahçesinde bulunan ve restorasyonu tamamlanan menzil taşlarını gezdirerek bilgi verdi. Daha sonra Avrupa Paralimpik Olimpiyatları'nda derece alan sporcuları da antrenmanları sırasında selamlayarak tebrik etti.

"YERLİ VE YABANCI TURİSTLER İLE OKÇULARIN ZİYARETİNE AÇMAK İSTEDİK"

Gazetecilere kısa bir açıklama yapan Vakıf Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Okmeydanı, İstanbul'un Fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet tarafından okçulara tesis edilmiş bir meydan. Tarihi kaynaklar bu bölgede yaklaşık 300 menzil taşının olduğu yer alıyor. Ama yapılan araştırmada 37 menzil taşına rastlanıldı. 37 menzil taşından 11'i Okçular Vakfı'nda bulunuyor. Burası böylece bir açık hava müzesine dönmüş durumda. Bu taşları Okçular Vakfı'nda toplayıp yerli ve yabancı turistler ile okçuların ziyaretine açmak istedik" dedi.

"500 YILLIK OKÇULAR TEKKESİ YENİDEN İHYA EDİLDİ"

Ardından vakfın konferans salonuna geçen protokol üyeleri burada, “İstanbul Okmeydanı Menzil Taşları" isimli kitabın tanıtımını yaptı. Kur'an-ı Kerim okunması ile başlayan programda konuşma yapan Bilal Erdoğan, “Okçular Vakfı'nda yapmaya çalıştığımız sadece buradaki binaların ihya edilmesi değil. Çok büyük emeklerle buradaki 500 yıllık Okçular Tekkesi yeniden ihya edildi. Ama burada, okçuluk veya bizim kültürümüzle tamamen ilgisiz şeylerin yapıldığına da şahit olabilirdik. Bunun pek çok örneğini Cumhuriyet tarihinde gördük. Burası içkili bir restoran olabilirdi. Tamamen değerlerimizin yok edilmesine pahasına bu da yapılabilirdi burada. Ama hamdolsun burası hem okçuluğa hizmet eden bir yer haline geldi. Türkiye'de son 5 yılda okçuluk 4 kat büyüdüyse ve uluslararası müsabakalarda alınan madalyalar anlamında da bu büyüme sağlandıysa vakfımızın çok büyük emeği ve katkısı olmuştur" diye konuştu.

“BU EMEĞİN GÖRÜLMESİNİ ARZU EDİYORUZ"

Bilal Erdoğan, “Menzil taşlarının burada toplanması ve bütün vatandaşlarımızın, yerel ve uluslararası ziyaretçilerin hizmetine sunulması önemli bir hizmet. Bu taşlar, yere yatmış olanlar var, toprağın altında olanlar var, ne olduğu hiç anlaşılmadan üzerine boya yapılanlar var. Menzil taşlarının restore edilerek buraya getirilmesi, yerlerinin orijinal olduğu düşünülüyorsa da yerlerine tıpkı yapımlarının yerleştirilmesi büyük bir hizmet. Biz Okçular Vakfı olarak birazcık emeğimiz var diye söylemiyorum. Kıymeti bilinsin istiyoruz elbette. Bizle ve Okçular Vakfı ile ilgili bir sürü ipe sapa gelmez konular konuşulurken burada yapılanların da hakkını verilmesini istiyoruz. Burada gerçekten bir emek var. Bu emeğin de görülmesini arzu ediyoruz" diye konuştu.

Programa sonradan katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da, vakfın hizmetleri konusunda emeği geçenlere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Bilal Erdoğan'ın gelmesi

-Menzil Taşları'nın gezilmesi

-Geziden genel ve detaylar

-Sporculara tebrik ziyareti

-Bilal Erdoğan'ın konuşması

-Mehmet Cahit Turhan'ın konuşması