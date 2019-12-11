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İSTANBUL- OĞLUNU SAVUNMAK İÇİN HAKİMLİĞİ BIRAKIP AVUKAT OLAN KADIN İLK KEZ KONUŞTU  

ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş açan Bakırköy'de ise kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen'in...

GÜNDEM 11.12.2019, 13:18
İSTANBUL- OĞLUNU SAVUNMAK İÇİN HAKİMLİĞİ BIRAKIP AVUKAT OLAN KADIN İLK KEZ KONUŞTU  
ATAKÖY'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş açan Bakırköy'de ise kız arkadaşını aracında darp eden ve olaya tepki gösteren vatandaşlara öfkelenip aracını üstlerine süren Görkem Sertaç Göçmen'in eski hakim olan şimdi ise avukatlığını yapan annesi konuştu.
Savcı Alpay Göçmen'le eski hakim Aynur Göçmen'in oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in, 6 Eylül 2017 tarihinde Ataköy'de bulunan hakim ve savcılar lojmanından dışarıya pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya başka suçtan tutuklu bulunan sanık Görkem Sertaç Göçmen, SEGBİS'le bağlandı.
Duruşmada söz alan sanığın annesi aynı zamanda avukatı Aynur Göçmen, “Müştekiler gelmeyerek davayı uzatıyor, müştekilerin zorla getirilmesini talep ediyoruz" dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme, müştekilerin zorla getirilmesine karar verilerek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. 

OĞLUMU GURURLA SAVUNACAĞIM
Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan eski hakim Aynur Göçmen, “Görkem'in yargılanması devam ettiği için adil yargılanmaya etki etmemek amacıyla konuşmayı uygun görmüyorum. Doğru olacağını da hukukçu kimliğimle düşünmüyorum fakat şunu söyleyebilirim bir anne ve bir avukat olarak çok fazla eleştiri aldım. Eski hakim olabilirim, yeni avukat olabilirim. Anneliğin yenisi eskisi olmaz. Ebedi ve ezeli bir sıfattır. Oğlumu savunmamdan daha doğal hiçbir şey olamaz. Oğlumu savunmaya gururla devam edeceğim" dedi.

KİMSE MASUMİYET KARİNESİNİ İHLAL ETMESİN 
Göçmen, “Kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla aksi sabitlenmedikçe her vatandaş masumdur. Buna hukukta masumiyet karinesi denir. Bir de ceza hukukunda kişileri değil, kişilerin ahlaki yapısını değil, olayları yargılarız. Fakat maalesef müvekkilim Görkem Sertaç Göçmen'in olayları değil, kişiliğinin yargılandığı bir sürece girdik. Bu ayrıca üzüntü veriyor. Suç makinesi biçiminde yazılan haberler ve yazılara ilişkin olarak da oğlumun henüz kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yoktur. Devam eden derdest dosyaları vardır. Bu dosyalar hakkında şu an konuşmak doğru değildir. Benim oğlum suç makinesi değildir. Lütfen dosyaların sonucu beklensin. Beraat ettiği ya da mahkum olduğu takdirde yine konuşuruz. Fakat şu an acele etmeyelim, hukukun en önemli prensibi olan masumiyet karinesini lütfen kimse ihlal etmesin" diye konuştu. Aynur Göçmen, oğlunu savunmak için hakimliği bırakmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ
Ataköy'de 6 Eylül 2017'de iddialara göre Görkem Sertaç Göçmen kız arkadaşıyla tartışırken orada bulunan ve kendilerine bakan kafenin işletmecisi ve çalışanları ile kavga etmişti. Darp edilmesi üzerine Göçmen, kafenin yakınındaki evine giderek pencereden silah ile ateş etmişti. Açılan ateş sonucu o an parkta oturan Abdülhamit Pahıl yaralanmıştı. Olayın ardından Göçmen hakkında “Kasten yaralama", “Tehdit" ve “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından dava açılmıştı. 
Sanık Göçmen yargılandığı davada Abdulhamit Pahıl'a yönelik eyleminden dolayı “Olası kasıt ile silahla yaralama" suçundan 2 bin TL adli para cezasına, Ali Arif Özel'e karşı “tehdit" suçundan ise 500 TL adli para cezasına çarptırılmıştı. Sanığa verilen bu cezalarda hükmün açılanması geri bırakılmıştı. Kararın ardından mahkeme ateş etmenin “Kasten güvenliğe tehlikeye sokulması" suçunu değil “Yaralama" suçuna teşebbüs kapsamında olduğunu söyleyerek  Ali Arif Özet ve Emre Peker yönünden Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na müzakere yazılmasını istemişti. Yeniden hazırlanan iddianamede Görkem Sertaç Göçmen'in 2 müştekiye karşı “Basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.
 
Görüntü Dökümü
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-Aynur Göçmen'in açıklaması
-Avukat Kaan Keleş'in açıklaması
-Bakırköy Adliyesine giriş görüntüsü
-Olayla ilgili arşiv görüntüler


 

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