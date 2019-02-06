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İSTANBUL- MİNİKLER, ‘ÖNCELİK YAYANIN’ DEDİ

  Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () İçişleri Bakanlığı’nın  trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı bugünden itibaren ‘Öncelik Hayatın, Öncelik...

İSTANBUL- MİNİKLER, ‘ÖNCELİK YAYANIN’ DEDİ

 

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()
İçişleri Bakanlığı’nın  trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı bugünden itibaren ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ kampanyası 2019’un Yaya Öncelikli Trafik yılı ilan edilişi kamuoyuna duyuruldu.
Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle, trafikteki can kayıplarının yaklaşık yüzde 23'ünü oluşturan yayalara yönelik önemli adım atıldı. Yapılan düzenleme ile araç sürücüleri, trafik polisi veya trafik ışığı bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamaları, buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yaya varsa ilk geçiş hakkını vermesi kararına uymak zorunda bırakıldı.
İçişleri Bakanlığınca "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla 2019 yılı "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesi kapsamında yurt genelinde öğrencilerin katılımı ile ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla tanıtım yapıldı. İstanbul’da da Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran’ın Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Emliyet Müdürü Yardımcısı Hasan Erhan'ın da katılımı ile Marmara Caddesi’nin başındaki caddede tanıtım yapıldı. Minik öğrenciler ellerinde dövizlerle düdük çalarak yaya geçidinden geçerken, yolu kesen trafik polisleri de sürücülere yeni yasal  düzenleme ile ilgili bilgi ve broşür verdi.

Görüntü Dökümü:
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-Minikler ellerinde düdük, ve döviz, afiş olduğu halde kampanya tanıtımında
-Yaya geçitlerinden görüntüler
-Kaymakam konuşurken
-Polisler, araç sürücülerine broşür dağıtırken..
-Genel ve detay görüntüler

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