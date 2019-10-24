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 İSTANBUL - MİNİBÜSTEKİ YANGIN, POLİS ARACINA SIÇRADI (1)

Enver ALAS - İstanbul İstanbul Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü.  Görüntü...

GÜNDEM 24.10.2019, 11:26
 İSTANBUL - MİNİBÜSTEKİ YANGIN, POLİS ARACINA SIÇRADI (1)

Enver ALAS - İstanbul
İstanbul Havalimanı girişinde bir minibüste yangın çıktı. Olay yerine polis aracı da geldi. Alev alev yanan minibüs kayarak polis aracına çarptı. İki araçta yanarken itfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-Yanan araçlar
-Söndürme çalışmaları

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