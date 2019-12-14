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İSTANBUL - METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR
İstanbul Aksaray'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde...
GÜNDEM 14.12.2019, 17:32
İstanbul
Aksaray'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında işletmemiz başlayacaktır" denildi.
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