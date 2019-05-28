 İSTANBUL- METRO İNŞAATINDA YANGIN (1)

Murat SOLAK - İstanbul - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
Murat SOLAK - İstanbul - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü: ------------ -Yangından görüntü
28 Mayıs 2019 Salı 08:58
Murat SOLAK - İstanbul - ALİBEYKÖY'de metro inşaatında işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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