İSTANBUL - METRİS CEZAEVİ YANINDA ASKERİ ALANDA YANGIN -1

Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul - METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul - METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Görüntü Dökümü: -------- -Yangından...
20 Temmuz 2019 Cumartesi 13:52
Haber-Kamera: Hüseyin COŞKUN - İstanbul - METRİS Cezaevi yanında bulunan askeri alanda yangın çıktı. Otluk alanın tutuşması sonucu çıkan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü