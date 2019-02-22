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Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli kar uyarısı
Trakya için kuvvetli kar uyarısı
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 İSTANBUL - METEOROLOJİ UYARDI:  SOĞUK VE KAR GELİYOR

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda hafta sonu İstanbul'da soğuk ve karın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin bugün gece saatlerinden...

 İSTANBUL - METEOROLOJİ UYARDI:  SOĞUK VE KAR GELİYOR

Mehmet İlkay ÖZER - İstanbul - METEOROLOJİ'den yapılan uyarıda hafta sonu İstanbul'da soğuk ve karın etkili olacağı belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinin bugün gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemin etkisine gireceği belirtildi.
Açıklamada, "Bugün akşam saatlerinden sonra Trakya'da, gece yarısına doğru İstanbul'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların gece saatlerinden sonra Trakya'da kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor. İstanbul'daki yağışların Cumartesi sabah saatlerinde Avrupa Yakasının batısında, akşam saatlerine doğru il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa yakasının batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakasının iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor" denildi.
Trakya ile Çanakkale çevrelerinde de yer yer kuvvetli kar beklendiği ifade edilirken , kar yağışının pazar günü etkisinin azalacağı, Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği belirtildi.
Hava sıcaklığının hafta sonu kuzeybatı kesimlerde 5-10 derece azalacağı vurgulanırken  "İstanbul ve Marmara Bölgesinde rüzgarın da Cumartesi günü kuvvetini arttırarak kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde eseceği bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü öğleden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor" açıklamasında bulunuldu.

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