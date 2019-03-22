Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak seçecek
Dev banka elemanlarını oyun oynatarak...
İstanbul'da 114 kişi hakkında FETÖ'den yakalama kararı, avukatlarda var
İstanbul'da flaş FETÖ operasyonu, avukatlarda...
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters İstanbul'a geldi
Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Peters...
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri alacağız
Bakan Soylu: Doğu'da Kayyum belediyeleri...

İSTANBUL- MALTEPE SAHİL YOLUNDA DOLMUŞ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI 

- Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler.. Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTNABUL,() Maltepe sahil yolunda dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.  Maltepe Sahil Yolu Kadıköy istikametinde Mehmet Işık yönetimindeki...

İSTANBUL- MALTEPE SAHİL YOLUNDA DOLMUŞ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 10 YARALI 

- Kazanın hemen ardından çekilen görüntüler..

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTNABUL,()
Maltepe sahil yolunda dolmuş ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. 
Maltepe Sahil Yolu Kadıköy istikametinde Mehmet Işık yönetimindeki dolmuşa, dönüşün yasak olduğu kavşaktan döndüğü iddia edilen Davut Kaya idaresindeki otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle dolmuş savrularak kaldırıma çıktı. Sürücü ile dolmuşta bulunan 8 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla yaralı 9 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralı dolmuş sürücüsü ise hastaneye gitmek istemedi. Ayakta tedavisi yapılan sürücü bir süre aracının başında bekledi.  Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Görüntü dökümü:
-----------------
-Olay yeri
-Kaza yapan araçlar
-Yaralılara müdahale eden ambulans görevlileri
-Hastaneye kaldırılmaları
-Işık'ın gitmek istememesi
-Araçların kaldırılması
-Genel ve detaylar

DH AFEED
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328