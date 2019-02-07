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 İSTANBUL -  MACRON'UN AÇIKLAMALARINA VATAN PARTİSİ İBB BAŞKAN ADAYINDAN TEPKİ

VATAN Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan (İBB)  Adayı İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözde Ermeni soykırımı için  24 Nisan'ı anma günü olarak ilan etmesini Fransız Başkonsolosluğu önünde yaptığı...

 İSTANBUL -  MACRON'UN AÇIKLAMALARINA VATAN PARTİSİ İBB BAŞKAN ADAYINDAN TEPKİ
VATAN Partisi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan (İBB)  Adayı İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sözde Ermeni soykırımı için  24 Nisan'ı anma günü olarak ilan etmesini Fransız Başkonsolosluğu önünde yaptığı basın açıklamasıyla protesto etti.

Beyoğlu’ndaki Fransız Başkonsolosluğu önünde toplanan Vatan Partili bir grup adına açıklama yapan İlker Yücel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un yaptığı açıklamayla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarını çiğnediğini söyledi. Yücel, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron dün sözde Ermeni soykırımının temsili günü olan 24 Nisan gününü 'Ulusal Anma Günü' olarak ilan edeceğini açıkladı. Sayın Macron’un bu açıklama tarihini biz de Fransa Cumhurbaşkanı’nın Avrupa Kanununu çiğneme günü, olarak ilan ediyoruz. Sayın Macron bu açıklamayla birlikte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını çiğneyeceğini açıklamış oluyor. Sayın Macron kendisini Avrupa İnsan Hakları Kanunu’nun üzerinde mi görüyor? Sayın Macron'un ve dünyadaki hiçbir ülkenin Cumhurbaşkanının mahkemelerin yetkilerini gasp etme özgürlüğü bulunmamaktadır. 1915 olaylarında soykırım yapıldığına dair yetkili bir mahkeme kararı yoktur. Sayın Macron kendisini mahkemenin yerine koyamaz" dedi.


Görüntü Dökümü:
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-Beyoğlu'ndaki Fransız Başkonsolosluğu binasından görüntü
-Fransız Başkonsolosluğu binasında alınan güvenlik önlemleri
-İlker Yücel'in açıklaması
-Genel ve detaylar

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