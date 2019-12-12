İSTANBUL- LÜKS REZİDANSTAKİ "BAVUL CİNAYETİ" ZANLISI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
- Ölen kadından geriye kalan görüntüler Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu. Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta...
- Ölen kadından geriye kalan görüntüler
Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul - MALTEPE'de bulunan lüks bir rezidansta bavul içinde kadın cesedi bulundu.
Olay Maltepe Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidansta meydana geldi. Müteahhitlik yaptığı öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Abdulselam G. (29) , sevgilisi olduğu belirtilen Didem Mengü (30)'yü kafasına sert bir cisimle vurarak öldürdü. Abdulselam G., cesedi bavula koydu. Mengü'nün cesedinin bulunduğu bavuluiki gün dairede tutan Abdulselam G. dün akşam saatlerinde polise teslim oldu. Didem Mengü'nün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken Abdulselam G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi
Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin adliyeye sevki
-Olayın gerçekleştiği rezidans
-Abdulselam G.'nin fotoğrafı
-Kadının fotoğrafları
-Kadının görüntüsü
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