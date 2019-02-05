 İSTANBUL - LEVENT'TEKİ İŞ KULELERİ'NİN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul
Türkiye İş Bankası'nın 2000 yılında açılan Levent'teki İş Kuleleri havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü;
---------
/ARŞİV/
-İş Bankasının havadan görüntüleri
İstanbul Türkiye İş Bankası'nın 2000 yılında açılan Levent'teki İş Kuleleri havadan görüntülendi Görüntü Dökümü; --------- /ARŞİV/ -İş Bankasının havadan görüntüleri
05 Şubat 2019 Salı 12:44
İstanbul
Türkiye İş Bankası'nın 2000 yılında açılan Levent'teki İş Kuleleri havadan görüntülendi
Görüntü Dökümü;
---------
/ARŞİV/
-İş Bankasının havadan görüntüleri
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