İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE'DE BİR TACİZ İDDİASI DAHA: 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Cemil ÖZDEMİR - İstanbul

Küçükçekmece'de 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde 7 yaşındaki kız çocuğunu takip eden 37 yaşındaki A.M., küçük kızın peşinden binaya girdi.

Kız çocuğunun bağırması üzerine paniğe kapılan A.M. kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede bulunan 55 güvenlik kamerasını inceleyerek saldırgana ulaştı. Gözaltına alınan A.M. hakkında "Teşhircilik Yapmak Suretiyle Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan işlem başlatıldı.

A.M.'nin 2014 yılında aynı suçtan kaydı bulunduğu, ayrıca 22 Mart ve 31 Mart 2019 tarihlerinde yine aynı ilçede meydana gelen 2 ayrı çocuklara cinsel saldırının faili olduğu tespit edildi.

A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

