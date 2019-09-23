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İSTANBUL - KIVANÇ TATLITUĞ İLE FOTOĞRAF ÇEKTİREN HAKİM MAZERET İZNİNE AYRILDI (1)
Yüksel KOÇ / İstanbul - KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan...
GÜNDEM 23.09.2019, 10:59
Yüksel KOÇ / İstanbul - KARTAL'daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geçtiğimiz perşembe günü bir davası için gelen Kıvanç Tatlıtuğ ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı için hakkında HSK tarafından inceleme başlatılan İstanbul Anadolu Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi hakimi S.Ş.U.'nun mazeret iznine ayrıldığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Fotoğraf
-Tatlıtuğ'un görüntüsü
20°
açık
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