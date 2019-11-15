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İSTANBUL - KİTABENİN ÖNÜNDEKİ TABELA KALDIRILDI
Gülseli KENARLI- İSTANBUL, () SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası 'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı. Mahmutpaşa’daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi...
GÜNDEM 15.11.2019, 17:21
Gülseli KENARLI- İSTANBUL, () SULTAN 2. Abdülhamit döneminden kalma kitabenin önündeki dükkan tabelası 'nın haberleri sonrası bugün kaldırıldı.
Mahmutpaşa’daki tarihi bir handa 5 ayrı dilde üzerinde "Tarakçı ve kehribarcı Agah Efendi ve Mahdumlarının" ile "El kasibi habibullah" yani "Kazananı Allah sever" yazılı kitabe bulunuyor. Arapça, İbranice, Fransızca, Ermenice ve Rumca yazılı kitabe 2. Abdülhamit dönemine ait. Ancak kitabenin önü burada bulunan bir dükkanın tabelası ile tarihi değeri hiçe sayılarak kapatılmıştı.Kitabeyi kapatan tabela 'nın haberleri üzerine bugün kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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Kitabenin kaldırılmış hali (fotoğraf)
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-Kitabeden görüntüler ve tabeladan dün çekilen görüntüler
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