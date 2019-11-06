 İSTANBUL - KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN (İSTANBUL/)

İstanbul'da hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı, Kartal'da denize girenler oldu.

Kartal'da sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, güneşin tadını denize girerek çıkarttı. Denize giren Güneş Erinç, "Kasım ayına göre oldukça güzel bir hava. Yılın hemen hemen bütün aylarında denize giriyoruz" şeklinde konuştu.

Ahmet Kalkavan ise, "2 kilometre yüzeceğiz. 7 yaşımdan beri yüzüyorum" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Denize giren vatandaşlardan görüntü

-Vatandaşlar ile röp

-Denize atlamaları

-Genel ve detay görüntüler