İSTANBUL - KAĞITHANE'DEKİ CİNAYETİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Ali AKSOYER - İstanbul - 2003'te Erzurum'da düğünde çıkan bıçaklı kavgada babaları Orhan Y.'nin bıçaklanarak öldürülmesinden sorumlu tuttukları Özkan Sarıkaya'yı öldürdüğü iddiasıyla 2'si kardeş 6 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Şubat'ta Nurtepe Mahallesi Sokullu Caddesi'nde Özkan Sarıkaya'nın silahla vurularak öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışmada, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek olaya karışan şüphelileri tespit etti

Polis, şüphelilerin adreslerine düzenlediği baskında Ömürcan Y. (29) ve kardeşi Doğancan Y. (27) ile Hakan E, Abdülmüttalip D, Sedat D. ve Sertaç D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerden Ömürcan Y.'nin, babası Orhan Y.'nin 2003 yılında Erzurum'da bir düğünde çıkan bir kavgada bıçaklanarak öldürülmesinde Sarıkaya'nın bıçak kullandığını ancak isminin soruşturmaya dahil edilmediği belirterek öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Ömürcan Y. ve kardeşi Doğancan Y, uyuşturucu ticareti suçundan uzun süredir cezaevinde bulunan Özkan Sarıkaya tahliye olduktan sonra babalarının intikamını almak için peşine düştü. Şüpheliler, Sarıkaya ile ortak arkadaşları olan Abdülmüttalip D.'den Sarıkaya'nın İstanbul'a geleceğini, Kağıthane'den uyuşturcu madde alıp satmak için Bursa'ya döneceğini öğrendi. Sarıkaya'yı Kağıthane'de geleceği yerde bekleyen şüphelilerden Ömürcan Y. yanındaki tabancayla Sarıkaya'nın arkasında ateş ederek öldürüp kaçtıkları öğrenildi. Polis, şüphelilerin arkadaşları Hakan E, Abdülmüttalip D, Sedat D. ve Sertaç D.'yi cinayete yardım ve yataklık ettikleri suçlamasından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırganların öldürdükleri kişiyi takibi (güvenlik kamerası)