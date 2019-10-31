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İSTANBUL - KAĞITHANE'DE YIKIM GERGİNLİĞİ (1)
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul - KAĞITHANE'de kaçak ve riskli olduğu belirtilen binanın yıkımı sırasında gerginlik çıktı. Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için...
GÜNDEM 31.10.2019, 09:32
Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Zeki GÜNAL - İstanbul - KAĞITHANE'de kaçak ve riskli olduğu belirtilen binanın yıkımı sırasında gerginlik çıktı.
Kağıthane'de bir dernek tarafından öğrenci yurdu olarak kullanılan 4 katlı bina için kaçak ve riskli olduğu için yıkım kararı çıktı. Tebligata rağmen boşaltılmadığı kaydedilen binanın yıkımı için belediye ekipleri sabah saatlerinde buraya geldi. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Ancak binadakiler yıkım ekiplerine direnince gerginlik çıktı. Polis, olaylar sırasında biber gazı kullandı. Binadakilerin uzaklaştırılmasının ardından yıkım başladı
Görüntü Dökümü;:
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-Yaşanan gerginlik
-Polisin biber gazı kullanması
-Yaşanan arbede
-Olaylardan görüntü
-Yıkımdan görüntü
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