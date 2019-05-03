İSTANBUL - KAĞITHANE'DE DEVAM EDEN YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul

Kağıthane’de 24 riskli binadan 6'sı yıkıldı.

Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde 10 gün önce inşaat alanındaki kazı çalışmaları sonucunda önce istinat duvarı ardından da 4 katlı r bina çökmüştü. 5 katlı bir binanın da kontrollü yıkımının ardından yapılan incelemeler sonucu 24 riskli binanın yıkımına karar verilmişti.

Dün başlayan çalışmalarda şu ana kadar 6 binanın yıkımı tamamlandı. Diğer binaların yıkımına iş makineleri ile devam ediliyor. Yıkımdaki son durum havadan görüntülendi

Görüntü Dökümü:

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-Yıkımın havadan görüntüleri

