 İSTANBUL - KADRİ GÜRSEL TESLİM OLMAK ÜZERE ADLİYEDE (1)

Özden ATİK - İstanbul - Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Gürsel'in adliyedeki görüntü
Özden ATİK - İstanbul - Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Görüntü Dökümü: ----------- -Gürsel'in adliyedeki...
29 Mayıs 2019 Çarşamba 14:20
Özden ATİK - İstanbul - Gazeteci Kadri Gürsel, Cumhuriyet Gazetesi davasında 2 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine teslim olmak için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Görüntü Dökümü:
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-Gürsel'in adliyedeki görüntü
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