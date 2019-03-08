İSTANBUL -  KADIN KOMANDOLAR KÖPRÜDEN İNDİ (1)

Zeki GÜNAL - İstanbul
Jandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Kadın komandoların inişi
Zeki GÜNAL - İstanbul Jandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi Görüntü Dökümü: ----------- -Kadın komandoların inişi
08 Mart 2019 Cuma 11:43
Zeki GÜNAL - İstanbul
Jandarmanın kadın komandoları halatlarla 15 Temmuz Şehitler köprüsünden indi. 4 kadın komandonun inişi havadan da görüntülendi
Görüntü Dökümü:
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-Kadın komandoların inişi
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