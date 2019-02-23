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İSTANBUL - KADIKÖY'DE TAKSİ SÜRÜCÜSÜ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sabah saat 07.30 sıralarında İçerenköy'de...

İSTANBUL - KADIKÖY'DE TAKSİ SÜRÜCÜSÜ DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul
Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay sabah saat 07.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan 34 THZ 77 plakalı taksinin sürücüsü Aziz Kahraman (63) Bostancı'dan aldığı 3 kişiyle yola çıktı. Yoldayken sürücü ve 3 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücü Kahraman, araçtan indirilerek feci şekilde dövüldü. Ağır yaralanan taksi sürücüsü kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Kahraman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

MESLEKTAŞLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Duraktaki arkadaşları haberi alınca gözyaşlarına boğuldu. Nurettin Gültekin “Emniyetin soruşturması devam ediyor. 3 kişilermiş. Acımız büyük. 15 senedir beraber taksicilik yaptık. Bu tür olayların bir an önce son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.
Aynı durakta çalışan başka bir meslektaşıise  "İşine saygılıydı, kimseyi üzmezdi" diye konuştu.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Çalıştığı duraktan görüntü
-Meslektaşları ile röp
-Fotoğrafları
-Genel ve detay görüntüler
 
 

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