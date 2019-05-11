İSTANBUL -KADIKÖY'DE KORKU DOLU DAKİKALAR; İŞÇİLER KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR - 1

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul
Kadıköy'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçinin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-İşçilerin görüntüsü
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul Kadıköy'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçinin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Görüntü Dökümü: --------- -İşçilerin...
11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:50
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İstanbul
Kadıköy'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçinin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
Görüntü Dökümü:
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-İşçilerin görüntüsü
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